Alanya’da Tefecilik Operasyonunda 7 Gözaltı

YENİ KONTROLLERİN ARDINDAN ADLİYENİN YOLU

Antalya’nın Alanya ilçesinde, tefecilik suçlarına yönelik gerçekleştirilen “Vurgun Operasyonu” çerçevesinde, organize suç örgütüne karşı eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu operasyon sonucunda gözaltına alınan 7 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesine sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde Alanya, Manavgat ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon, 650 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Operasyon, Antalya merkezli olarak İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin’de belirlenen 61 ayrı adrese gerçekleştirdi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİ

C.F. adlı kişinin liderliğini yaptığı suç örgütünün, tefecilik, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçları işlediği tespit edildi. Alanya’da ise ‘Vurgun Operasyonu’ kapsamında, şüphelilerin ev ve işyerlerine baskınlar düzenlendi. Bu düzenlemelerle toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde, Vurgun Operasyonu çerçevesinde tutuklu bulunan 7 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Alanya Adliyesine aktarılmış durumda.