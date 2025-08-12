Haberler

Alanya’da Tehlikeli Sürüşe Ceza Verildi

ALANYA’DA TEHLİKELİ SÜRÜŞE CEZA

Antalya’nın Alanya ilçesinde, motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan ve can güvenliğini hiçe sayan bir sürücü, jandarma ekipleri tarafından cezalandırıldı. Bu sürücünün ehliyetsiz olduğu, motosikletinin ise plakasız ve muayenesiz olduğu belirlendi.

SURÜCÜYE YÜKSEK CEZA UYGULANDI

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Kestel Mahallesi’nde tehlikeli manevralar gerçekleştiren motosiklet sürücüsüne yönelik bir işlem başlattı. Kontroller sırasında, sürücünün ehliyetsiz olması ve motosikletin plakasız ve muayenesiz olduğunu saptandı. Bu sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde toplamda 59 bin 745 TL idari para cezası verildi ve motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem uygulanmaya başlandığı aktarıldı.

ÖNEMLİ

