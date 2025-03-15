Alanya’da Ters Yönde Giden Taksiciye Ceza

TRAFİK KURALINA UYMAYAN SÜRÜCÜYE CEZA

Antalya’nın Alanya ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve ters yönde ilerleyen taksi sürücüsüne 13 bin TL ceza uygulandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, yaptıkları kamera kontrolleriyle Mola Kavşağı çevresinde ticari taksi sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ettiğini belirledi.

KONTROLLER SONUCUNDA CEZA UYGULANDI

Yapılan denetimler sonucunda sürücüye, ilgili kanunlara göre, ters yönde gitmekten 9 bin 267 TL, trafik levhası ihlalinden 993 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 167 TL ve sigortasız araç kullanmaktan toplamda 13 bin 420 TL para cezası kesildi. Söz konusu ticari taksi, ayrıca otoparka çekildi.