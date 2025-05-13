Alanya’da Turist Hastanede Hayatını Kaybetti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelin lobisinde tatil yapan Litvanya uyruklu bir turist, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan 43 yaşındaki Litvanyalı Robert İlkevic, lobide koltukta uzandığı sırada beklenmedik bir şekilde fenalaştı.

Müdahale Süreci

Turistin solunumu durdu ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri hemen müdahale ederek İlkevic’i hastaneye götürdü. Ancak burada yapılan tüm girişimlere rağmen, İlkevic kurtarılamadı. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı ve Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat süreci başlatıldı.

Cenazenin İşlemleri

Robert İlkevic’in cenazesinin ön otopsisinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği belirtildi. Olayın detayları, yerel yetkililer tarafından incelenmeye devam ediyor.