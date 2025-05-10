Alanya’da Turist Minibüsü Kazası Meydana Geldi

KAZA SONUCUNDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan bir minibüs ile bir otomobilin çarpıştığı kazada, 30 yaşındaki Özgür Süleyman Yılmaz ve 64 yaşındaki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski yaşamını yitirdi. Olayda, 5’i yabancı toplam 7 kişi de yaralandı. Kaza, saat 03.00 sularında, Türkler Mahallesi’ndeki D-400 kara yolunda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI VE YARALILAR

R.G. (62) yönetimindeki 07 BZY 296 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönerken, Özgür Süleyman Yılmaz’ın kullandığı 07 BYC 436 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinde hayatını kaybedenler, Özgür Süleyman Yılmaz ve minibüs içerisindeki Wieslaw Kazimiers Budzanowski oldu. Minibüsün sürücüsü R.G.’nin yanı sıra otomobilde bulunan 22 yaşındaki S.Y. ile turistlerden Hollanda uyruklu H.A.E.M.V.D.B. (57), G.J.V.R. (61) ve Polonya uyruklu M.K.P. (39), Z.K.P. (36) ile L.P. (4), çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü R.G., tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.