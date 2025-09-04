Alanya’da Turistleri Eğlendiren Gösteri

ATLAYIŞ GÖSTERİSİ İZLEYENLERİ HEYECANLANDIRDI

Antalya’nın Alanya ilçesinde, turistlere eğlence sunmak amacıyla yapılan bir gösteride bir çalışan, yaklaşık 30 metre yükseklikten denize balıklama atladı ve izleyenleri hem heyecanlandırdı hem de alkış aldı. Bu olay, öğle saatlerinde Alanya Kalesi açıklarında gerçekleşti.

KORSAN TEMALI TEKNEDEN YÜKSEK ATLAMA

Alanya’nın korsan temalı turistik teknesinde görevli olan bir çalışan, gösteri amacıyla kayalıkların üstünden denize atlayan bir aksiyon gerçekleştirdi. Atlayış öncesinde teknede bulunan yerli ve yabancı turistler büyük bir merakla gösteriyi izlerken, atlayış anı cep telefonlarıyla kaydedildi. Atlayışın ardından gösteriyi izleyenler uzun süre alkış tutarak heyecanlarını paylaştı. Gösteriyi gerçekleştiren kişi, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.