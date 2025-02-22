Alanya’da Ürünleri Geçmiş İki Market Mühürlendi

ALANYA BELEDİYESİ DENETİMLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, aralarında bebek maması, çocuk sütü, tavuk ve hazır köftenin bulunduğu birçok gıda ürününün son kullanma tarihinin silinmiş veya geçmiş olduğu belirlenen iki zincir market şubesi, encümen kararıyla üç gün süreyle mühürlendi. Bu işletmelere cezai işlem de uygulandı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatıyla Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki tüm market, restoran, kafe, kasap, fırın ve pastanede denetimlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ekipler, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere ve hijyen kurallarına uymayanlara gerekli cezai yaptırımları uyguluyor.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ GIDA ÜRÜNLERİ

Denetimler sırasında Güllerpınarı Mahallesi, Eşref Kahvecioğlu Caddesi’nde bulunan bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte, süt ve ekler satışının yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, Güllerpınarı Mahallesi Hacet Caddesi üzerinde başka bir zincir market şubesinin de son kullanma tarihi geçmiş ve silinmiş ürünler sattığı belirlendi. Tutanakları tutulan bu işletmeler, Alanya Belediyesi Encümeni’ne sevk edildi. Encümen kararıyla harekete geçen ekipler, iki zincir markete cezai işlem uyguladı ve ticari faaliyetlerini üç gün süreyle durdurdu.

DURUMUN CİDDİYETİ VURGULANDI

Alanya Belediyesi, denetim sürecinin sıklıkla ve kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor. Bu tür denetimlerin halk sağlığını koruma amacı taşıdığı ve gıda güvenliğine büyük bir önem verildiği ifade ediliyor.