Alanya’da Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi

YANGIN PANIĞI ANTALYA’DAKİ LÜX OTELDE YAŞANDI

Alanya ilçesinde 8 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, gece saatlerinde Alanya’nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin eksi 1’inci katında meydana geldi. Yangının, bodrum kattaki hamam-sauna bölümünde yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu alanda elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE AMBULANS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ile birlikte Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip ve ambulans olay yerine gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için seferber oldu.

HASTANEYE SEVK EDİLEN TURİSTLER

Yangın sonrası yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otelin içerisindeki 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Astım hastalığı olan 3 turist, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, dumandan etkilenenlere otel çevresinde bulunan ambulanslarda müdahale yapıldı. Yangının çıkmasının hemen ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri toplamda 10 itfaiye aracı, 40 personel ve Alanya Belediyesine ait sulama tankeri ile yangına müdahale etti.

DUMANDAN ETKİLENEN TURİSTLERE YARDIM

Yangının ardından itfaiye ve otel personeli, turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmalarını sağladı. Bazı otel çalışanları, dumandan etkilenen turistlere ve görevlilere ayran ikram etti. Tahliye edilen ancak duman ve koku nedeni ile odalarına giremeyen bazı turistler, otelin havuz kenarındaki şezlonglara geçerek beklemeyi tercih etti. Tahliye edilen turistlerden bazıları civardaki otellere yönlendirilirken, diğerleri ise minibüs ve otobüslerle farklı otellere götürüldü.