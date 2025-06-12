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Alanya’da Yangın Çıktı, Tahliye Gerekti

Olay Yeri İşlemleri Başlatıldı

Alanya’da bulunan bir otelin eksi 1’inci katında yangın meydana geldi. Dumanlar oteli kapladığı için otelde konaklayan misafirlerin tahliyesi için gerekli işlemler hemen başlatıldı. Yangın, Antalya’nın Alanya ilçesinde, Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 8 katlı bir otelde gerçekleşti.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesinin ardından Alanya, Payallar, İncekum ve Manavgat’tan itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Dumanlar nedeniyle otelde konaklayan çoğu misafir tahliye edildi. Ekipler, hala içeride bulunan kişilerin güvenli bir şekilde tahliyesi için çalışmalara devam ediyor.

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