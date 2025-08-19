Alanya’da Yangın, İtfaiye Ekipleri Söndürdü

ANTALYA’DA YAŞANAN YANGIN DÜZENLİ MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin düzenli müdahalesiyle başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, Mahmutlar Mahallesi 105. Sokak’ta, bir binanın ikinci katında meydana geldi. Çıkan yangının sebebi henüz netlik kazanmadı.

MAHALLE SAKİNLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangının çıkar çıkmaz, mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin etkili çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda dairede belirli düzeyde hasar meydana geldi.

DUMANDAN ETKİLENEN KADINA AYAKTA TEDAVİ YAPILDI

Yangın esnasında bulunan bir kadın, çıkan dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri, kadın için gerekli müdahaleyi yaparak ayakta tedavi sürecini gerçekleştirdi.