Haberler

Alanya’da Yangın Seraları Etkiledi

YANGININ BAŞLANGICI VE ZARARLAR

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan çalılık alanda meydana gelen yangın, seralara sıçradı. Çıkan yangın sonucunda 2 sera ve 2 dönüm çalılık alan zarar gördü. Olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda başlayan ateş, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki seralara ulaştı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Yangın ihbarının yapılmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda zarar gören 2 sera ve yaklaşık 2 dönümlük otluk alanın da küle dönüştüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Muş’ta Silahlı Kavga, 3 Ölü

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı ve güvenlik önlemleri arttırıldı.
Haberler

İsmail Turgut Öksüz Kütüphane Yapıyor

Trabzonlular Federasyonu, 18 ilçede şehitlerin anısını yaşatmak için kütüphane inşa ettiklerini duyurdu. Başkan İsmail Turgut Öksüz, projeyi duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.