Alanya’da Yangında 1 Kişi Etkilendi

YANGIN ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE ÇIKTI

Antalya ilinin Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılıyor. Yangın, öğleden sonra saat 17.00 sularında Kestel Mahallesi’nde bulunan bir dairede patlak verdi. Daireden yükselen alevler hızla büyüyerek tehlikeli bir boyuta ulaşıyor. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine yönlendiriliyor.

SAĞLIK EKİPLERİ DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİYİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yangın sırasında evde bulunan 41 yaşındaki Ercan T. dumandan etkilenerek sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından inceleniyor.