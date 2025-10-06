Alanya’da Yangında 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

ALANYA’DA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında 72 yaşındaki bir erkek yaşamını yitirirken, eşi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılıyor. Yangın, gece saat 11:30 sıralarında Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi Harmandalı Sokak’taki 5 katlı bir binanın 4. katında çıkıyor. Henüz kesin bir nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede daireyi sarıyor.

YANGIN SIRASINDA EVDE MAHSUR KALDI

72 yaşındaki Ali D. yatalak olduğu için yangın sırasında evde mahsur kalıyor. Eşi A.D. ise kendi çabasıyla dışarı çıkarak canını kurtarıyor. Durumu gören vatandaşlar, olayın ardından hemen ihbarda bulunuyor. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendiriliyor. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülüyor.

DUMANDAN ETKİLENEN EŞ HASTANEYE KALDIRILIYOR

Yangının ardından yapılan incelemelerde, Ali D.’nin hayatını kaybettiği ortaya çıkıyor. Dumandan etkilenen A.D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor. A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Ali D.’nin cenazesi hastane morguna sevk ediliyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler halen devam ediyor.