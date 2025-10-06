Haberler

Alanya’da Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen yangında bir kişi yaşamını yitirdi ve bir kişi de yaralandı. Güllerpınarı Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bir binanın 3. katında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayın bildirilmesiyle birlikte 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, KURBANI BELİRLENDİ

Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra ikamete giriş yaptı. Burada yapılan incelemelerde, engelli olduğu öğrenilen 72 yaşındaki Ali D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan eşi Ayşe D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, yangının nedenlerini araştırmak için inceleme sürecini başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tibet’te Everest Dağı’nda Kar Fırtınası Mağdurları Kurtarılıyor

Everest Dağı'nın doğu yamacında gerçekleşen kar fırtınası sonucu mahsur kalan bin kişiden 350'si kurtarıldı, 200'den fazla kişiyle iletişim kuruldu.
Haberler

Kırım Savaşı’nın Tarihi ve Jeopolitik Önemi

4 Ekim 1853'te Rus orduları Eflak ve Boğdan'ı işgal edince Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş açtı. Bu olay, önemli bir askeri çatışmanın başlangıcını simgeliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.