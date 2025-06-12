Alanya’daki Otel Yangınında 622 Turist Tahliye Edildi

YANGIN PANIĞI VE TURİSTLERİN TAHLİYESİ

Alanya ilçesindeki 8 katlı bir otelin eksi 1’inci katında meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Gece saatlerinde Alanya’nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 5 yıldızlı otelin bodrum katında başlayan yangının, hamam-sauna bölümündeki yıkama ve kurutma makinelerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Otel çalışanları, yangını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans olay yerine sevk edildi.

YANGINDA ÜST KATLARDA MAHSUR KALAN TURİSTLER

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun duman elde kalan üst katlardaki turistleri kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale sonrası, içeride bulunan 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Astım hastalığı bulunan 3 turist, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, dumandan etkilenen diğerleri ise otel çevresinde bulunan ambulanslarda ilk yardımları aldı. Alanya İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için 10 itfaiye aracı ve 40 personel ile birlikte bir sulama tankeri gönderdi.

AMBULANS VE İKRAMLARLA DESTEK

Yangın sonrası itfaiye ve otel personeli, turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmasını sağladı. Bazı otel çalışanları, dumandan etkilenen turistlere ve görevlilere ayran ikram etti. Tahliye edilen ama odalarına giremeyen bazı turistler, otelin havuz kenarındaki şezlonglarda beklemeyi tercih etti. Otelden çıkartılan turistlerin bir kısmı, çevredeki otellere sevk edilirken, diğerleri minibüs ve otobüslerle farklı otellere taşındı.