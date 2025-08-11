Haberler

Alanya’daki Yangın Kundaklama İle Başladı

YANGININ KUNDAKLAMA SONUCU OLDUĞU BELİRLENDİ

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi’nde bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Olayın anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın, dün öğle saat 14.30 civarında Bük Caddesi’ndeki mobilya atölyesinde başladı. İlk incelemelere göre yangının elektrik trafosundan kaynaklandığı düşünülse de, güvenlik kamerası kayıtları yangının kasıtlı bir şekilde başlatıldığını gösteriyor.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMELERDE KULLANILDI

Kameralarda, atölyenin kapalı olduğu ve içeride hiç kimsenin bulunmadığı zamanlarda, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın atölyeye girdiği, içeride yanıcı bir madde dökerek ateşe verdiği ve ardından oradan uzaklaştığı görüldü. Yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, yangının şüphelisini yakalama çalışmaları sürdürüyor. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmamasına karşın, mobilya atölyesi tamamen kullanılamaz duruma geldi.

