Alanya Spor Beşiktaş Maçı beIN Sports’ta

ALANYA SPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ MERAK EDİLEN DETAYLARI

31 Ağustos 2025 Pazar akşamı düzenlenecek olan Alanya Spor ile Beşiktaş maçı, futbolseverler arasında en çok gündeme gelen konulardan biri oldu. Taraftarlar, “Alanya Spor Beşiktaş maçı hangi kanalda?” sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Bu önemli karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri de netleşti. Maç, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yer alıyor.

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

Alanya Spor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, 31 Ağustos 2025 Pazar akşamı saat 21:30’da başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports yayınları, resmi kanallar ve platformlar üzerinden izlenebiliyor. Süper Lig maçlarını şifresiz izlemek için beIN Sports üyeliğine sahip olmanız gerekiyor. Bu üyelik sayesinde, Süper Lig karşılaşmalarından Avrupa futboluna kadar zengin içeriklere ulaşabilirsiniz.

KANAL VE TEKNİK BİLGİLER

Yayınlanacak kanala dair bazı teknik bilgiler ise şöyle:
– Kanal Adı: beIN SPORTS 1 HD
– Paket İsmi: DIGITURK T37
– Frekansı: 11675
– Polarizasyon Değeri: V – Dikey
– Kapsama: Batı
– SR: 24444
– FEC: 3/4

Tüm bu detaylarla birlikte, futbolseverlerin Alanya Spor ve Beşiktaş arasındaki bu heyecanlı karşılaşmayı kaçırmamaları için hazırlıklarını yapmaları öneriliyor.

