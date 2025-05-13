Alanya’ya Marella Discovery 2 Geldi

ALANYA’YA KRUVAZİYER GEMİSİ DEMİRLEDİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde, sabah saatlerinde Bahama bandıralı “Marella Discovery 2” isimli kruvaziyer yolcu gemisi limana yanaştı. Gemide toplamda bin 795 yolcu ve 729 mürettebat bulunuyor. Yolcuların önemli bir kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi.

KRUVAZİYER GEMİSİ RHODOS’A AİDAT

Marmaris’ten hareket eden kruvaziyer yolcu gemisinin, akşam saat 18.00 civarında Rhodos’a gitmek üzere Alanya’dan ayrılması planlanıyor. Turistler, şehir merkezini gezmek için gemiden iniyor ve bazıları tarihi ile turistik bölgeleri ziyaret ediyor.