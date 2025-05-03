Alanyaspor 3 Puan İçin Oynayacak

JOAO PEREIRA: DEPLASMANDA 3 PUAN İÇİN OYNAYACAĞIZ

Corendon Alanyaspor’un Teknik Direktörü Joao Pereira, Kayserispor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bundan sonraki deplasman maçımızda 3 puan almak için oynayacağız” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Pereira, maçın seyrini değerlendirdi.

MAÇIN İYİ BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Pereira, “Yine iyi başladığımız bir maç oldu diyebilirim. Samsunspor ve Trabzonspor maçlarında da iyi başlamıştık, ancak burada da iyi bir başlangıç yaptık ve oyunumuzun karşılığında golü de bulduk. İlk yarının sonlarına doğru ikinci golü bulup devre arasına 2-0 girebilirdik. O zamana kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarının başlarında Kayserisporlu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı çok iyi bir şut vardı. Bu şuta yapılacak pek bir şey yoktu ve sonuçta golü buldular. Tabii ki galibiyet için birkaç pozisyona girdik. Sahamızda kazanmanın öneminin farkındayız” diye belirtti.

DOMİNASYONUMUZ VARDI AMA PUAN ALAMADIK

Takım oyunundan ve oyuncuların performansından olumlu bir izlenim edindiğini açıklayan Pereira, “1 puanın onlar için iyi olduğunu düşünüyorum buradan. Biz şu anda 3 puan için oynadık, belki 3 puanı alamadık ama sonuç olarak düşme potasının üzerindeyiz puan olarak. Bugün içeride 2 puan kaybettik. Deplasman maçında 3 puan almak için oynayacağız. Genel olarak oyunumuz gitgide daha iyiye gidiyor. Bugün maçın neredeyse tamamında maçı biz domine ettik. Sadece eksik olan 3 puandı” dedi.

Pereira, ayrıca istatistiklere dikkat çekerek, “Bugün daha çok top bizdeydi. Daha fazla orta yaptık, daha çok şut attık ve daha fazla pozisyona girdik. Sadece eksik olan goldü, belki ikinci gol eksikti” şeklinde konuştu.

– ANTALYA