Alanyaspor, Antalyaspor Maçından Puan Çıkaramadı

İYİ MÜCADELE EDİLMİŞTİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Antalyaspor’la oynanan maçta iyi bir mücadele sergilediklerini, ancak talihsiz bir golle sahadan puansız ayrıldıklarını ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Antalyaspor’a 2-1 yenildi. Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalar yapan Pereira, oyunun genel olarak dengeli geçtiğini vurguladı. Antalyaspor’a karşı sergilenen oyunun umut verici olduğunu belirten Pereira, “İlk dakikalardan itibaren kontrolü almakla daha iyi oynamaya başladık. Bu iyi oyunumuzla golü de bulduk. Ancak, ilk yarının sonlarına doğru bir duran toptan gol yedik. Bu durum bizler için pek olumlu olmadı.” dedi.

İKİNCİ YARI İYİ BAŞLADIK

Portekizli teknik adam, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını aktararak, “İkinci yarının 10-15 dakikasını çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Antalyaspor’un baskısını kırmayı başardık ve bazı pozisyonlar da oluşturduk. Ancak dakikalar ilerledikçe iki takımda yorgunluk yaşamaya başladı. O sırada Antalyaspor belki biraz daha fazla oynuyor gibi görünüyordu, ama bize tehlike yaratan ciddi bir şey yoktu.” şeklinde konuştu.

ŞANSSIZ GOL YEDİK

Karşılaşmanın son anlarında çok şanssız bir gol yediklerini dile getiren Pereira, “Maalesef çok şanssız bir golle karşılaştık. Nasıl oldu anlamadık. Puansız ayrıldık ama ilk haftaya göre çok iyi çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim. Çalıştıklarımızın çoğunu sahada yansıttık. Bunun için umutluyuz ve bunu lehimize çevireceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.