Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’ndan Hakem Eleştirisi

HAKEM HATALARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son dönemde hakem hatalarıyla ilgili gündeme getirilen “yapı” söylemlerine yanıt verdi. “Yapı var diyorsunuz, yapının arkasında isim söylemiyorsunuz. Kimden korkuyorsunuz? Ben şahsen böyle bir şey ima etsem kim olduklarını söylerim.” şeklinde ifade eden Çavuşoğlu, olaylara açıklık getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

TÜRK FUTBOLUNUN DURUMU

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türk futbolunun son yıllarda ulaştığı seviyenin “içler acısı” olduğunu ifade etti. En büyük hataların kulüp yöneticilerinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, hakem hatalarının futbolda sürekli var olduğunu kaydetti. “Futbol olduğu sürece hakem hatalarının olmaya devam etmesi muhtemel” diyen Çavuşoğlu, hakemlerin, kasti olarak maça etki yapmak için düdük çaldığını düşünmediğini de belirtti.