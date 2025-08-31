Alanyaspor, Beşiktaş’ı 2-0 yendi

SÜPER LİG’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

2025-2026 sezonunun heyecanı Süper Lig’de sürüyor. Ligin 4. hafta karşılaşmasında, Joao Pereira’nın teknik direktörlüğündeki Alanyaspor ile Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kadir Sağlam’ın yönettiği maçta Alanya Oba Stadyumu’nda bir araya geldi. Beşiktaş, bu zorlu mücadelede rakibine 2-0’lık skorla yenildi.

KAZANAN ALANYASPOR OLDU

Alanyaspor’a galibiyeti getiren goller 45+5. dakikada penaltıdan İbrahim Kaya ve 76. dakikada Güven Yalçın’dan geldi. Beşiktaş’ın eski futbolcusu Güven Yalçın, attığı gol sonrası sevinç gösterisinde bulunmadı.

Avrupa’dan elenmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta çıktığı ilk maçından mağlup olarak ayrıldı.

BEŞİKTAŞ PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte, ligde 2 maça çıkan Beşiktaş 3 puanla kaldı. Alanyaspor ise 3 maçta 4 puana ulaşmayı başardı.

SIRADAKİ MAÇLAR NE OLACAK?

Beşiktaş, milli aranın ardından Başakşehir ile kendi sahasında karşılaşacak. Öte yandan Alanyaspor, Konyaspor deplasmanına gitme hazırlığı yapıyor.