Alanyaspor, Beşiktaş’ı 2-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Alanya Oba Stadı’nda oynanan Süper Lig’in 4’üncü haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemleri Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir ve Samet Çiçek olarak görev yaptı.

ALANYASPOR VE BEŞİKTAŞ KADROLARI

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran – Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 28 Enes Keskin), Makouta (Dk. 67 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 88 Fatih Aksoy), İbrahim Kaya, Hwang (Dk. 68 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 88 Efecan Karaca).

Beşiktaş: Mert Günok – Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 76 Demir Ege Tıknaz), Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 76 Joao Mario), Muçi (Dk. 57 Toure), Rafa Silva, Abraham.

Gol detayları: Dk. 45+5 İbrahim Kaya (P), Dk. 76 Güven Yalçın (Alanyaspor). Sarı kartlar: Fatih Aksoy (Alanyaspor), Svensson, Djalo, Uduokhai (Beşiktaş).

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

8’inci dakikada, Beşiktaş’tan Kartal Kayra Yılmaz’ın çapraz pasında Ogundu’nun şutu üstten dışarı gitti. 14’üncü dakikada Beşiktaş, sağdan yakaladığı atakta Svensson’un pasıyla Orkun Kökçü’nün şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.

45+3’te, Alanyaspor’dan Ümit Akdağ’ın uzun pasla Ogundu’yu ceza sahasında buluşturmasıyla, Djalo’nun müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi. 45+5’te İbrahim Kaya, penaltı atışında Mert ile topu farklı köşelere gönderdi ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu şekilde tamamlandı.

BASKI VE GOL

58’de Beşiktaş, sol taraftan Jurasek’in pasıyla Ndidi’nin kafa vuruşuyla etkili oldu, ancak top dışarı gitti. 62’de, Orkun Kökçü’nün kornerinde Toure’nin kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı. 67’de Jurasek’in ortasında Toure’nin vuruşu üstten dışarı giderek fırsatı kaçırdı.

76’da Alanyaspor’un farkı 2’ye çıkardığı an yaşandı. Yusuf Özdemir, savunma arkasına sarkan Güven Yalçın’ı buluşturdu. Kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kalan Güven Yalçın, topu ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0 yaptı.

82’de Beşiktaş, Jurasek’in ceza sahasına ortaladığı topa Rafa Silva’nın vuruşunda Ertuğrul Taşkıran başarılı oldu. Mücadele, Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.