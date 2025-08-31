Alanyaspor, Beşiktaş’ı 2-0 yendi

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ’I MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Alanyaspor, Beşiktaş’ı 2-0’lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira basın toplantısında maçı değerlendirdi.

SERGEN YALÇIN’DAN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının performansının beklentilerin altında kaldığını belirtti. Yalçın, “Öncelikle tabii ki başlangıcımız. Böyle olmasını beklemiyorduk, istemezdik. Bizim adımıza olumlu bir gece olmadı. Camiamız adına da olumlu bir gece olmadı. Beklentinin çok altında performanslar. Hem bireysel hem de takım olarak beklentinin çok altında kaldık. Alanyaspor’a tebrikler, hak ederek kazandılar. Biz oyunu kurtarmak adına çok fazla mücadele etmedik. Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef bunlar olmadı. Üzgünüz. Bu kayıptan sonra yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TRANSFER BEKLENTİLERİ

Yalçın, transfer konusundaki beklentilere de değindi. Şunları söyledi: “Şu anda transfer durumlarını biliyorsunuz. 2-3 oyuncu katmak istiyoruz ama bu sayı daha fazla da olabilir. 10 günlük süreçte bu katkıyı nasıl yaparız bilemiyorum. Takıma katılacak oyuncular ve aramızdan ayrılacak oyuncular da var. Takımın fiziksel durumu pek iyi değil, çok erken havlu atan oyuncularımız var. bunu düzeltmek için çok çabalamamız gerekiyor. Beşiktaş büyük bir camia ve önümüzde uzun bir maraton var.”

TAKIMIN DURUMU ÜZERİNE

Sergen Yalçın, takımın mevcut durumunu değerlendirerek, “Bizden daha iyi oynadılar. Takımdaki problemleri görebiliyoruz. Bu sorunları düzeltmek için çaba sarf edeceğiz. Ama bunun ne kadar sürede olacağını bilemiyorum. 15 günlük süreç içinde daha iyi bir takım olacağız. Hedefimiz her zaman şampiyonluk, öncelikle toparlanmalıyız” şeklinde konuştu.

JOAO PEREIRA’NIN GÖRÜŞLERİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maçta takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtti. Pereira, “İlk yarıda çok iyi bir oyun çıkardık. Oyuncularımız antrenmanlarda çalıştıklarını sahada iyi bir şekilde uyguladı. Beşiktaş iyi bir takım ama biz günün sonunda kazandık. Daha önce kaybettiğimiz maçlar olabiliyor ama bu gün daha iyiydik” dedi.

ODAKLANMAK VE STRATEJİLER

Pereira, oyuncuların özelliklerini kullanacak planlar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Beşiktaş’ın 3 gün önce maç oynadığını ve bu durumun etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. “Bütün oyuncuların farklı özellikleri var ve bu özelliklerin her birini kullanabilmek için stratejiler geliştirdik,” dedi.

SPORAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Sporar’ın durumu hakkında ise Pereira, “Sporar hakkında asıl doğru kişilerin konuşması gerekiyor. Bunun üzerine bir şey söylemek istemiyorum” şeklinde konuştu.