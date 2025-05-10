Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

CORONDA SÜPER LİG HAZIRLIKLARI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı için hazırlıklara hızlı bir şekilde başladı. Bugün gerçekleştirdiği antrenman ile bu önemli karşılaşma için çalışmalara giriş yaptı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma çalışması ile başladı. Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11’de yer alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve dar alanda oyun çalışmaları üzerinde durdu. Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını salı günü gerçekleştireceği bir antrenman ile sürdürecek.