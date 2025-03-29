Alanyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlandı

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Bodrum FK ile evinde karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda, Antalyaspor maçında ilk 11’de yer alan futbolcular, yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

TÜM TAKIM ANI İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Diğer oyuncular ise ısınma faaliyetleri ile antrenmana katıldılar. Antrenman boyunca taktik çalışma, koşu ve dar alanda oyun aktiviteleri de yer aldı. Corendon Alanyaspor, Bodrum FK maçı için tüm kadrosuyla sıkı bir şekilde çalışıyor.