Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile berabere kaldı

MÜCADELEDE GOL SESİ ÇIKMADI

Süper Lig’in 2’nci haftasında Alanyaspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi. 8’inci dakikada Çaykur Rizespor, Laçi’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla etkili oldu ancak top, kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan geri döndü. Sowe, dönen topu değerlendirmek istedi, fakat kaleci Taşkıran bu topu da kontrol etti.

İKİ TAKIM DA FIRSATLARDAN YARARLANAMADI

13’üncü dakikada Alanyaspor, Sporar’ın pasıyla beraber Güven Yalçın’ı pozisyona soktu. Fakat Güven’in çektiği şut, kaleci Erdem Canpolat’ta kaldı. 34’üncü dakikada Alanyaspor’un Yusuf Özdemir’in ceza sahasına yaptığı orta, Sporar tarafından kafa vuruşuyla değerlendirildi, fakat top az farkla üstten auta gitti. İlk yarı, her iki takım için de golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor, 50’nci dakikada Yusuf Özdemir’in pasında Sowe’un vuruşunu yaptı ama top dışarı çıktı. 54’üncü dakikada Güven Yalçın’ın orta sahadan çektiği şut, kaleci Canpolat’ın üstünden geçerek direğin üstünden auta gitti. 81’inci dakikada Alanyaspor’un Efecan Karaca, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı, ancak kaleci Canpolat bu şutta da rakibine geçit vermedi. Maç, 0-0 eşitlik ile sona erdi.