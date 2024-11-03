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Spor

Alanyaspor’da Fatih Tekke’nin İstifası

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ALANYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Süper Lig takımlarından Alanyaspor, Bodrum FK ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan maçın ardından, teknik direktör Fatih Tekke’nin istifa ettiğini duyurdu. Tekke’nin görevden ayrılması, takım içindeki durumu etkileme potansiyeline sahip bir gelişme olarak öne çıkıyor.

FUTBOL CAMİASINDA YENİ DEĞİŞİM KAPIDA

Bu istifa, Alanyaspor’un performansında önemli bir değişim yaratabilecek bir durum. Taraftarlar ve spor camiası, yeni bir teknik direktör arayışının sonuçlarını merakla bekliyor. Takımın geleceği açısından kritik bir dönem yaşanıyor.

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