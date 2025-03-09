Alanyaspor Galatasaray Karşısında İlk Yarıda Önde

MAÇIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, Galatasaray’ı kendi sahasında ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İLK YARIDA ÖNE ÇIKAN ANLAR

Maçın ilk yarısında yaşananlar şöyle gelişti: 7. dakikada Barış Alper Yılmaz, sol kanattan yaptığı ortada Victor Osimhen’in topu indirmesiyle birlikte Frankowski’nin sert vuruşu kaleci Ertuğrul tarafından çıkarıldı. 10. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj’ın ortasında Cordova’nın kafa vuruşu Muslera’da kaldı. 23. dakikada ise Yusuf Özdemir’in sol kanattan yaptığı ortada Hadergjonaj topu kontrol ederek ceza sahasındaki Vilhena’ya pas verdi. Vilhena’nın vuruşu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu. 39. dakikada Yusuf’un ceza sahası dışından yaptığı vuruş ise dışarı çıktı.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çiçek olarak belirlendi. Alanyaspor’un kadrosu şu şekilde: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova ve Sporar. Yedeklerde ise Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Janvier, Arda Usluoğlu, Hwang, Batuhan Yavuz ve Enes Keskin bulunuyor. Alanyaspor’un başında teknik direktör Sami Uğurlu yer alıyor.

Galatasaray’ın kadrosu ise Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata ve Victor Osimhen’den oluşuyor. Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu yer almakta. Teknik direktör Okan Buruk maçı yönetiyor.

GOL VE SARI KARTLAR

Maçta öne çıkan gol, 23. dakikada Vilhena’dan geldi. Ayrıca, Alanyaspor’da Barış Alper Yılmaz ve Galatasaray’dan Mario Lemina sarı kart gören oyuncular oldu.