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Alanyaspor, Galatasaray Maç Hazırlıklarına Başladı

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ALANYASPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Dün Çaykur Rizespor’a deplasmanda 3-1 yenilen Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugünkü antrenmanla başladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu’nun yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Rizespor karşısında ilk 11’de yer alan oyuncular, salon çalışması ile yenilenme yaptı.

FUTBOLCULAR DARSERİ OYUN OYNADI

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ile antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, Galatasaray maçı için yoğun bir şekilde hazırlık sürecine girmiş oldu.

– ANTALYA

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