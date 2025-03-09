Alanyaspor Galatasaray Maçı Canlı İzleme Rehberi

MAÇIN CANLI YAYINI İÇİN DETAYLAR

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CANLI İZLEME İMKANI

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Alanyaspor Galatasaray maçı, Bein Sports kanalı üzerinden 20.30’da başlayacak. Trendyol Süper Lig karşılaşması, Antalya’daki Gain Park Stadyumu’nda oynanacak ve bu önemli maç, birçok futbolsever tarafından ilgiyle bekleniyor.