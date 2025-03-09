Alanyaspor Galatasaray Maçı İlk 11 Açıklandı!

GALATASARAY’IN İLK 11’İ BELİRLENDİ

Bu akşam Galatasaray, Alanyaspor ile Süper Lig maçına çıkıyor. Maç kadroları belirleniyor ve taraftarlar “Galatasaray’ın Alanyaspor maçı 11’i belli oldu mu?” sorusunu soruyor. Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11 ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK

Alanyaspor Galatasaray karşılaşması beIN Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Bu akşam Alanyaspor Galatasaray maçını şifresiz izlemek isteyenlerin beIN Sports kullanıcısı olmaları gerekiyor. beIN Sports aboneleri, bu akşamki heyecan verici maçı şifresiz olarak takip edebilecek. Maç saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports’tan canlı olarak izlenebilecek.

ALANYASPOR’UN MAÇ KADROSU

Alanyaspor’un maçı için belirlenen ilk 11 şu şekilde: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf, Sporar, Lezama.

MAÇ YERİ BİLGİSİ

Alanyaspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig maçı için Antalya’da, Gain Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.