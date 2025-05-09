Alanyaspor, Gaziantep’i 1-0 Yendi

JOAO PEREIRA’YI DESTEKLEYEN BİLDİRİM

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep FK’ye konuk olan Corendon Alanyaspor, maçı 1-0’lık skorla kazanarak önemli bir başarı elde etti. Teknik direktör Joao Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın oyun ruhunun devam etmesi gerektiğini ifade etti. Pereira, maç genelinde gösterilen performanstan memnun kaldığını dile getirdi ve ilk 20 dakikada üstün bir oyun sergilediklerini belirtti.

MAÇIN ZOR DÖNEMLERİ

Pereira, oyunun kontrolünü ellerinde tuttukları ilk bölümü aktardıktan sonra, pozisyonları değerlendirememelerinin takımlarını olumsuz etkilediğini söyledi. “Pozisyonlara girdik, bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyince oyundan düştük ve rakip baskımızı kırdı. 25’inci dakikadan ilk yarının sonuna kadar bizim için çok zor bir maç oldu,” dedi. Özellikle bu dönemde Gaziantep’in iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Joao Pereira, “Gol yemeden devre arasına girmek bizim için çok önemliydi.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Devre arasında oyuncularına öz güven mesajı ilettiklerini açıklayan Pereira, ikinci yarıya iyi başladıklarını ve golü bulduklarını söyledi. “İyi başladık ve oyunu yine biz kontrol ettik, Gaziantep’in çok net pozisyonları olmadı,” diyerek maçın seyrine dair değerlendirmelerde bulundu. Oyun boyunca skoru koruma amacına da değinen Pereira, “Bu bölümde tabii ki doğal olarak skoru korumak için defansa çekildik ve orada geçişlerle rakip kaleye gittik,” ifadesini kullandı. Alanyaspor’un genel olarak iyi bir performans sergilediğine dikkat çeken Pereira, oyuncularını tebrik ederek “Bu oyun ruhuyla devam etmek istiyoruz,” dedi ve takımın savaşma gerekliliğinin farkında olduklarını belirtti.