Alanyaspor Hedefleri Daha RAHAT Sezon

JOAO PEREIRA’DAN SEZON HEDEFLERİ

Alanyaspor’un teknik direktörü Joao Pereira, bu sezondaki hedeflerinin daha rahat bir sezon geçirmek olduğunu belirtti. Pereira, “Geçen sezon yaşadığımız zor süreci yaşamak istemiyoruz. Oyun planımıza sadık kalarak ne istediğimizi bilerek oynamak istiyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz futbol fikrini sahada yansıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 2’nci haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü GAİN Park Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde antrenmanlarına devam ediyor. Basına açık geçen antrenmanın ardından Pereira, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti. “Her şey planladığımız gibi ve programa uygun şekilde ilerledi. Oyuncular bizim ne istediğimizi çok iyi anladılar. Rakibimiz geçen hafta maç oynadı, biz oynamadık ama bu bize bir hafta daha çalışma fırsatı verdi” dedi.

ERTELENEN MAÇIN ETKİLERİ

Ertelenen Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan Pereira, “Bizim için aslında iyi olmadı. Sezon başındaki ilk maçı oynasaydık bizim için daha iyi olurdu. Oradan puan alabileceğimizi düşünüyordum. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türk futbolunun iyiliği için aldığı bir karar var. Avrupa’da daha başarılı olunması için alınan bir karar. Bunu anlıyorum” şeklinde değerlendirdi.

RAHAT BİR SÜREÇ HEDEFİ

Geçtiğimiz sezonun zorluğunu anımsatan Pereira, “O dönemki başarı sadece benim değil, yönetimin, oyuncuların, ekibimin, kulüp çalışanlarının, taraftarların ve şehrin ortak başarısıydı. Bu sezon daha rahat bir süreç geçirmek istiyoruz. Hem kulübün hem de oyuncuların değerini artırmak amacındayız” ifadelerini kullandı.

TRANSFER İHTİMALİ

Transfer dönemi hakkında da bilgi veren Pereira, “Türkiye’de transfer sezonu geç kapanıyor. Kapanana kadar her şey olabilir. Mevcut oyuncularımıza teklifler gelebilir. Önemli olan, şu anda burada olan oyuncuların çok iyi bir kamp dönemi geçirmesi ve çalışmaları” dedi.