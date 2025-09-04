Alanyaspor, Ianis Hagi ile anlaştı

ALANYASPOR, İANIS HAGİ İLE ANLAŞTI

Alanyaspor, İskoçya Ligi’nin Rangers takımında forma giyen 26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Ianis Hagi ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Tören, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Ianis Hagi, resmi sözleşmeye atarken, Hagi’nin babası ve Galatasaray’ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi de törende yer aldı. Başkan Çavuşoğlu, “Bugün yine çok önemli bir transferi kulübümüze dahil ettik. Hagi’yi biliyorsunuz, her iki kanatta da oynayabilen bir futbolcu. Ben Hagi’nin kulübümüze büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisi Türkiye’nin en büyük efsanelerinden birinin oğlu. Kendisine hoş geldin diyoruz ve iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” dedi.

IANIS HAGİ: SABIRSIZLANIYORUM

Hagi, Alanyaspor’a katılmanın kendisi için çok duygusal bir an olduğunu belirtti. “Evime, doğduğum yere geldiğim için çok mutluyum. Kendime güveniyorum ve bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübü ligde temsil etmek için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. Kendisine güvenen herkese teşekkür eden Hagi, sahada başarılı olmayı hedefliyor.

HAGİ: BÜYÜK BİR SORUMLULUK VAR

Türkiye Süper Lig’inin zorluklarıyla ilgili de konuşan Hagi, “Bu lig dünyadaki en zor liglerden biri. Çok kaliteli takımlar ve tutkulu futbolseverler var. Burada olmaktan çok mutluyum; üzerimde büyük bir sorumluluk var. Beklentilerin farkındayım. Aldığım mirasın bilincindeyim” dedi.

TARAFTARLARA MOTİVASYON SÖZLERİ

Alanyaspor taraftarlarıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Hagi, “Taraftarların beni istemesi ve sevmeleri çok önemli bir motivasyon kaynağı. Burada güzel bir karşılamaya maruz kaldım ve sevildiğimi hissettim. Motivasyonum, hırsım çok yüksek. Futbolu seviyorum ve sahada her zaman en iyi performansımı göstereceğimden emin olabilirsiniz” şeklinde konuştu. İmza töreninin ardından, Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, Gheorghe Hagi’ye Alanyaspor forması hediye etti.