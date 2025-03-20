Alanyaspor, Joao Pereira’yla Anlaştı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENİYOR

Trendyol Süper Lig takımlarından Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdıktan sonra beklenmedik bir tercihte bulundu. Record’da yer alan bilgilere göre, Alanyaspor, yeni teknik direktör olarak Joao Pereira’yı seçiyor. Akdeniz ekibinin Pereira ile prensip anlaşması sağladığı aktarılıyor. Haberde, Portekizli teknik adamın “Alanyaspor’un yolunu tutuyor” ifadelerine yer verildi. Genç çalıştırıcının imza atmak üzere 21 Mart Cuma günü Türkiye’ye gelmesi öngörülüyor.

PEREIRA’NIN GEÇMİŞİ

41 yaşındaki Joao Pereira, Sporting Lisbon B takımında görev almasından önce, Ruben Amorim’in Manchester United’a gitmesinin ardından kısa bir dönem Sporting Lisbon’un başında bulunmuştu. Pereira’nın takımı, bu süreçte 8 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 4 mağlubiyet aldı. Rui Borges’in görevi devralmasının ardından Pereira, yine B Takımı’na geri dönmüştü. Futbolculuk kariyerinde ise yaklaşık 4 yıl boyunca Trabzonspor forması giymişti. Pereira, Trendyol Süper Lig’de teknik direktörlük yapma fırsatını elde etmiş oldu.

ALANYASPOR’UN MEVCUT DURUMU

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig’de 27 maç oynadı ve 8 galibiyet, 7 beraberlik ile 12 mağlubiyet aldı. Topladıkları 31 puan ile 14. sırada bulunan Akdeniz ekibi, düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor. Yeni teknik direktör Pereira’nın, takımın bu konumunu iyileştirmesi bekleniyor.