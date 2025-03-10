Alanyaspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

ALANYASPOR KASİMPAŞA MAÇINA HAZIRLANIYOR

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara hızlı bir şekilde başladı. Geçtiğimiz hafta Süper Lig’in 27. haftasında lider Galatasaray ile karşılaşan Alanyaspor, bu maçtan 2-1’lik bir yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından, Kasımpaşa karşısında daha iyi bir performans göstermek amacıyla antrenmanlarına hemen devam etti.

ANTRENMAN DETAYLARI

Sami Uğurlu yönetimindeki antrenmanda, Galatasaray maçında ilk 11’de görev yapan futbolcular yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Diğer taraftan, diğer oyuncular ısınma hareketleri yaptıktan sonra antrenmanı dar alanda oyun ile tamamlıyor. Bu yoğun çalışma ile Kasımpaşa karşısında daha iyi bir sonuç almak hedefleniyor.