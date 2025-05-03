Alanyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere

ALANYASPOR VE KAYSERİSPOR ARASINDA EŞİTLİK

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Maçın ikinci yarısında, 52. dakikada Carole’un sol kanattan yaptığı ortada, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza yayı civarında Ramazan Civelek tarafından uygun bir vuruşla ağlara gitti. Maçın skoru 1-1 olarak belirlendi.

MAÇIN ZİRVELERİ

71. dakikada Alanyaspor, sol kanattan kullandığı köşe vuruşuyla ceza sahasında Cordova’nın vuruşunu gerçekleştirdi, ancak kaleci Bilal bu şutu son anda çeldi. 86. dakikada, Efecan Karaca’nın sol kanattan yaptığı ortada, Cordova’nın vuruşu az farkla üstten auta çıktı. 88. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Karimi’nin ters vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

TAKIM KADROLARI

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang (Efecan Karaca dk. 74), Sporar.

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Enes Keskin, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Yusuf Can Kandemir, Makouta.

Teknik Direktör: Joao Pereira.

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Jeanvier (Bourabia dk. 46), Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek (Baran Ali Gezek dk. 80), Kartal Yılmaz (Uzodimma dk. 80), Cardoso (Hasan Ali Kaldırım dk. 90), Talha Sarıarslan (Mane dk. 68).

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz.

Teknik Direktör: Sergej Jakırovıc.

Goller: Alanyaspor’dan Attamah (dk. 30 k.k.), Kayserispor’dan Ramazan Civelek (dk. 52).

Sarı kartlar: Alanyaspor’dan Richard, Kayserispor’dan Kartal Yılmaz, Hosseini, Karimi.