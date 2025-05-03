Alanyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

ALANYASPOR MAÇINDA PUAN KAYBI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor’da teknik direktör Joao Pereira, takımın sahada iyi bir performans sergilediğini vurguladı. Pereira, “Bugün bizim açımızdan eksik olan 3 puandı.” ifadesini kullandı. Maç sonrası basın toplantısında, Samsunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında olduğu gibi bu maçın da iyi başladığını dile getiren Pereira, oyuncularının başlangıçtan itibaren olumlu bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.

MAÇIN KONTROLÜ ALANYASPOR’DAYDI

Kayserispor maçında iyi bir başlangıç yaparak gol bulduklarını aktardı. İlk yarının sonuna kadar olumlu bir oyun sergilediklerini ifade eden Pereira, devre arasına 2-0 girmek için ikinci golü bulma fırsatını değerlendiremediklerini kabul etti. Açıklamasında, “İkinci yarının başında Kayserisporlu futbolcunun çok güzel bir şutu vardı. O şutta yapılacak bir şey olmuyor maalesef ve orada golü buldular.” dedi.

Pereira, galibiyet için birçok pozisyona girdiklerinin altını çizdi. “Kendi sahamızda kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Beraberlik sonrası baskımızı artırmaya çalıştık. Maçın sonlarına doğru da tehlikeli pozisyonlar bulduk.” diyerek, Cordova ve Lima’nın fırsatlarını örnek olarak gösterdi. Kayserispor’un savunma yaptığını ifade eden Pereira, “Buradan alınan bir puanın onlar için iyi olduğunu düşünüyorum.” dedi.

DEPLASMANDA ÜÇ PUAN HEDEFİ

Kayserispor karşısında 2 puan kaybettiklerini ancak 1 puanın takım için önemli olduğunu belirten Pereira, düşme potasından çıktıklarını kaydetti. Gelecek deplasman maçında 3 puan almak için mücadele edeceklerini ifade eden Pereira, oyunun her maçta daha da geliştiğini söyledi. Peşinden, “Bugün neredeyse her alanda maçı domine eden bir takım olduk.” dedi ve ekledi: “Bugün bizim açımızdan eksik olan 3 puandı. Maçta Samsunspor ile olan benzerlikler var. Örneğin, 1-0 öne geçtiğimizde avantajı elimize alıyoruz ve o skoru korumamız gerekiyor. Topun bizde kalması, rakibi yormamız gerekiyor ama bugün maalesef bunu başaramadık.” İstatistiklerde daha fazla topa sahip olduklarını ve daha çok şut attıklarını belirten Pereira, “Sadece eksik olan ikinci goldü.” şeklinde sözlerini tamamladı.