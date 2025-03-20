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Alanyaspor, Sami Uğurlu İle Yolları Ayırdı

ALANYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Corendon Alanyaspor, üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından Kasım ayında göreve getirdiği Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını karşılıklı olarak ayırmaya karar verdi. Daha önce sezona Teknik Direktör Fatih Tekke ile başlayan takım, Kasım ayında bu birlikteliği sonlandırmıştı. Turuncu-yeşilliler, daha sonra Sami Uğurlu’yu ekibin başına getirmişti. Ancak üst üste alınan kötü sonuçların arkasından Uğurlu’nun dönemide noktalanmış oldu.

UĞURLU’YA TEŞEKKÜR

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Uğurlu’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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