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Alanyaspor Sami Uğurlu ile Yollarını Ayırdı

ALANYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Neredeyse her hafta teknik direktör değişikliği görülen Süper Lig’de, Alanyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu ile yollar ayrılıyor. Turuncu yeşilli kulüpten gelen açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.” denildi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Ayrıca, başkan Hasan Çavuşoğlu, kulübe verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu’ya teşekkür ederek plaket takdim etti. Açıklamada, “Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

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