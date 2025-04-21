Alanyaspor, Samsunspor’u 1-0 Yendi

ALANYASPOR’UN MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMESİ

Alanyaspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında Samsunspor’u saha avantajıyla 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, karşılaşmayı değerlendirdi.

REİS: ÜZGÜNÜM VE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM

Samsunspor’un teknik patronu Thomas Reis, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, “Takımımın bugün aldığı yenilgi nedeniyle üzgünüm.” dedi. Dördüncü kez üst üste kaybettiklerini belirten Reis, özellikle ilk yarıdaki performanstan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Reis, “İstemediğimiz bir performans sergiledik. Rakibimiz ilk yarıda bizden daha iyiydi. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Daha fazla savaşmamız ve özgüvenli oynamamız gerektiğini vurguladık.” şeklinde konuştu. Maçta penaltı kazandıklarını ancak değerlendiremediklerini ifade eden Reis, “Ne yazık ki direkten dönen iki topumuz vardı. Bu şansları değerlendiremedik. Bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum. Ancak yarından itibaren kafamızı kaldırmamız gerekiyor.” şeklinde ekledi.

REİS: ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZ EKSİK

Yaşanan düşüşün nedenlerine de değinen Reis, “Çok önemli oyuncularımızdan yoksun bir dönem geçiriyoruz.” diyerek eksik oyuncuların performans üstündeki etkisini vurguladı. “6 numara pozisyonunda oynayan oyuncularımızdan eksik olduğumuz için farklı bir tercihte bulunmak zorunda kaldık.” diyen Reis, önlerindeki 5 maçı en iyi şekilde geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

PEREIRA: MAÇ BAŞLANGICIMIZ İYİYDİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Yine bir maça iyi başladık. Golü antrenmanda çalıştığımız bir pozisyonla bulduk.” açıklamasında bulundu. Pereira, “İlk yarıda iyi oynayan bizdik. Samsunspor ikinci yarıda daha iyi bir görüntü sergiledi. Son 15 dakikada büyük fedakarlık verdik.” ifadelerini kullandı.

PEREIRA: Trabzonspor MAÇINA HAZIRIZ

Gelecek hafta Trabzonspor ile oynanacak maça da değinen Pereira, “Trabzon her zaman hayatımda olacak bir şehir. Orada evlendim ve çocuğum oldu.” şeklinde konuştu. “Ama şu anda Trabzonspor’un kaybetmesini istiyorum.” diyen Pereira, tüm güçleriyle bu maçı kazanmak için çalışacaklarını belirtti.