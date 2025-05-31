Alanyaspor, Sivasspor’u 2-0 Yendi

ALANYASPOR’UN GALİBİYETİ

Süper Lig’in 38’inci haftasında Alanyaspor, Sivasspor’u 2-0 yenerek maçı kazandı. Karşılaşmadan sonra yapılan basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira düşüncelerini paylaştı. Rıza Çalımbay, takımının zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Alanyaspor açısından bir sevinç durumu var. Bizim açımızdan ise sıkıntılı bir süreç yaşanıyor, bu da bir gerçek. Onlar özgüvenle sahaya çıktılar. Biz ise birtakım eksiklerle mücadele ettik” diye konuştu.

MAZERET BİLDİREN OYUNCULARIN ETKİSİ

Çalımbay, bazı oyuncuların mazeret belirterek kadroya katılmadığını vurgulayarak, “Kendi içlerinde haklı gerekçeleri olabilir ama böyle bir maçta burada olmaları gerekiyordu. Onların da takımın yanında olması şarttı” ifadelerini kullandı. Genç oyuncularla oynadıklarını belirten Çalımbay, “Elimizdeki genç oyuncularla mücadele ettik. Ancak bu yapı sürdürülebilir değil. Eğer Sivasspor olarak bu şekilde, bu kadroyla yola devam edersek, işler daha da kötü olabilir. Bunun için acilen tedbir alınması gerekiyor” dedi.

Sivaslı olduğunu belirten Rıza Çalımbay, “Ben Sivaslıyım. Ne zaman çağrı gelse, oraya koşa koşa giderim. Ekibimle birlikte elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ancak daha erken gelseydik belki daha iyi sonuçlar alabilirdik” ifadelerini kullandı.

PEREIRA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maç sonrası duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu maçtan önce ligde kalmayı garantilemiştik ama galibiyetle sezonu kapatmak bizim için önemliydi. Yakalamış olduğumuz galibiyet serisini sürdürmek istedik” sözlerini kullandı. Maç boyunca kontrolün kendilerinde olduğuna dikkat çeken Pereira, “Maça çok iyi başladık. Maç boyunca kontrol tamamen bizdeydi. Daha farklı, daha fazla gollü bir sonuç da olabilirdi. Sezonun son maçı olmasına rağmen oyuncularım ciddiyetle oynadı. Bu nedenle hepsini tebrik ediyorum” dedi.

PROFESYONEL YAKLAŞIM VURGUSU

Pereira, ciddiyeti elden bırakmayan oyuncularının takıma olan katkısını şöyle ifade etti: “Böyle hedefi olmayan gibi görünen maçlarda oyuncular bazen ciddiyeti kaybedebilir. Ama biz maçtan önce bunun önemini konuştuk. Sahaya da aynı disiplinle çıktık. Futbolcularımın profesyonel tutumundan memnunum.”

GELECEK SEZON İÇİN HAZIRLIK

Yeni sezon hazırlıklarına kısa sürede başlayacaklarını açıklayan Pereira, “Oyuncular tatilde olacak ama biz teknik ekip olarak sezon değerlendirmesi yapacağız. Önümüzdeki sezonun zorluklarını aşmak ve daha iyi bir yıl geçirmek için çok çalışmamız gerekecek” şeklinde konuştu.