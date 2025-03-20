Alanyaspor Teknik Direktör Uğurlu İle Yollarını Ayırdı

ALANYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Süper Lig’de neredeyse her hafta teknik direktör değişimine tanıklık edilirken, bu kez Alanyaspor’da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.” denildi.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamada ayrıca, Başkan Hasan Çavuşoğlu’nun Uğurlu’ya kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği ve bir plaket takdim ettiği ifade edildi. “Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” sözleriyle Uğurlu’ya veda edildi.