Alanyaspor Teknik Direktörü: “Alt Sıralardan Kurtulmalıyız”

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Alanyaspor’un teknik direktörü Sami Uğurlu, “Bizim bir an önce alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Düşme hattıyla aramızda 7 puanlık bir fark var ancak bu çok güvenli bir mesafe değil” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 3-1’lik bir mağlubiyet aldı. Maç sonrası yaptığı açıklamada, “Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı aslında oyun olarak baktığınızda iki takımın da oyunu tuttuğu, biraz daha kısır geçen bir ilk yarı, çok fazla pozisyonun çıkmadığı takım halinde özellikle alan savunmalarının yapıldığı bir 45 dakika oynandı” ifadesini kullandı.

İKİNCİ YARI VE GOLLER

Uğurlu, ikinci yarıya dair değerlendirmesinde, “Daha sonrasında ikinci yarıya çıktığımızda Ghezzal’ın attığı gerçekten harika bir gol, çok ekstra bir gol. Sonrasında penaltı ile bu eşitliği sağladık” dedi. Ancak, “Ondan sonrasında da artık oyuncularda yavaş yavaş düşüşler başladığında oyuncu değişikliklerini yapıp oyunu tutmak gerekiyor” açıklamasında bulundu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ PROBLEMLERİ

Uğurlu, “Ancak bizim böyle bir şansımız yok. Baktığımızda oyuncu değiştirebilecek durumumuz yok maalesef. O oyuncularla devam etmek zorundaydık ki bunu bizde” şeklinde belirtti. Rizespor’dan Berkay Özcan, Zeki ve son dakikalarda Abdulkadir Ömür gibi oyuncuların oyuna dahil olmasıyla, bir takımın oyuncu değiştiremeyen bir takım olarak mücadele ettiğini ifade etti. Özellikle son 20-25 dakikada bu durumun net bir şekilde belirginleştiğini aktaran Uğurlu, Rizespor’un kazanmasını tebrik etti.

GELECEK MAÇLARA ODAKLANMA

Sonuç itibariyle, “Maçlar devam ediyor ve bizim bir an önce alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Düşme hattıyla aramızda 7 puanlık bir fark var ancak bu çok güvenli bir mesafe değil. Bu açığı kapatmak için her maça odaklanmamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.