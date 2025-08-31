Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira Açıklama Yaptı

JOAO PEREIRA’DAN BEŞİKTAŞ MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Alanyaspor’un Teknik Direktörü Joao Pereira, Beşiktaş ile oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında, Alanyaspor’un sahasında Beşiktaş’ı 2-0 yendiği bu maçta Pereira, takımının performansına değindi.

PERFORMANS ANALİZİ

Pereira, ilk yarıda sergilenen oyunun oldukça iyi olduğunu vurguladı. İkinci yarıda ise Beşiktaş’ın artan baskısını hissettiklerini ifade etti. “Hafta içi ne çalıştıysak onu yerine getirdiler. Birinci golü bulduk ilk yarı, ikinci yarıda Beşiktaş daha baskılı oynadı. Geçişten ikinci golümüzü bulduk, belki 3-4 bulabilirdik maalesef bulamadık. Oyuncularımız çok güzel oyun çıkardılar” şeklinde konuştu. Bununla birlikte, geçtiğimiz hafta karşılaştıkları Eyüpspor maçında da iyi bir performans sergilediklerini ancak kaybettiklerini hatırlattı. Yine de, bu maçta daha iyi bir performans gösterdiklerini dile getirdi.

GELİŞİM SÜRECİNE VURGU

“Pereira, Alanyaspor’un bir süreçte olduğunu belirterek, gelişmeye devam ettiklerini kaydetti. “Bütün takımımı tebrik etmek istiyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularımı da tebrik ediyorum. Onlar da oyunu anladıklarını gösterdiler ve katkıda bulundular” dedi.

KADRO KURMA ZORLUKLARI

Kadronun oluşturulması konusunda zorlandığını da belirten Pereira, “Kadroyu kurarken karar vermek çok zor oluyor. Kadro dışı kalanlar da kadroya girmeyi hak ediyorlar ve çok çalışıyorlar” açıklamasında bulundu. Pereira, “Bugün bir maç kazandık diye dünyanın en iyi takımı değiliz, kaybettik diye de en kötü takım değiliz. Önemli olan sürekli odaklanmak ve aynı şekilde devam edebilmek” ifadesini kullanarak, takımının gösterdiği performansın sadece bir maçla değerlendirilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.