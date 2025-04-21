Alanyaspor’un Teknik Direktörü Joao Pereira, “Galibiyeti çalışanlara armağan ettim” dedi

GALİBİYETİ KULÜP ÇALIŞANLARINA ARMAĞAN EDİYOR

Alanyaspor’un Teknik Direktörü Joao Pereira, Samsunspor karşısında elde ettikleri 1-0’lık galibiyet sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Pereira, “Bu galibiyeti bütün kulüp çalışanlarına armağan etmek isterim, büyük bir özveriyle çalıştılar. Tabii ki henüz hiçbir şey bitmedi. Kazanmamız gereken birçok şey var. Sonuna kadar çok zor olacak ama buna inanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

MAÇ ANALİZİ VE FEDAKARLIK VURGUSU

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası basın toplantısında Pereira, “Yine bir maça iyi başladık. Vilhena’nın yakaladığı ilk dakikada pozisyonda golü bulabilirdik. Golü de antrenmanda çalıştığımız bir pozisyondan bulduk. İlk yarıda iyi oynayan daha üstün oynayan bizdik. İkinci yarıda Samsunspor daha iyi oynadı diyebilirim. Son 15 dakikada büyük fedakarlık yaptık. Son 15 dakika Cordova ve Makouta ile iki tane kontra atak yakaladık. Orada ikinci golü bulup rahatlayabilirdik.” dedi.

Takımının ortaya koyduğu mücadeleyi takdir eden Pereira, “Sonuç olarak takımımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz durumu herkesin anlaması gerek. Bugün bu galibiyeti herkes hak etti. Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki maçlar için bu bize çok fazla öz güven verecek. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim, gelip bizi desteklediler.” sözlerini ekledi.

TRABZON MAÇI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Pereira, Trabzonspor ile oynayacakları maçın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. “Trabzon her zaman hayatımda olacak bir şehir. Orada evlendim, orada çocuğum oldu ve 2 yaşına kadar Trabzon’da büyüdü. Trabzon’da birçok arkadaşım var. Ancak şu anda onların kaybetmesini istiyorum.” diyen Pereira, zorlu bir maç beklediklerini ifade etti. “Biz orada puan kazanmamız için elimizden geleni yapacağız.” dedi.