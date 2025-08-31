Alanyaspor’un Teknik Direktörü Pereira Açıklama Yaptı

JOAO PEREIRA’DAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Alanyaspor’un teknik patronu Joao Pereira, Beşiktaş ile oynanan maçı 2-0 kazanmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Pereira, “Bugün bir maç kazandık diye dünyanın en iyi takımı değiliz, kaybettik diye de en kötü takım değiliz. Önemli olan sürekli odaklanmak ve aynı şekilde devam edebilmek” dedi. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş’ı yendi.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Pereira, basın toplantısında ilk yarıda gösterdikleri performansı övdü ama ikinci yarıda Beşiktaş’ın baskısını hissettiklerini belirtti. “Hafta içi ne çalıştıysak onu yerine getirdiler. Birinci golü bulduk, ikinci yarıda Beşiktaş daha baskılı oynadı. Geçişten ikinci golümüzü bulduk, belki 3-4 bulabilirdik ama maalesef bulamadık” şeklinde konuşan Pereira, oyuncularının etkili oyun sergilediğini vurguladı.

KADRO SORUNLARI VE GELECEK PERFORMANSLAR

Alanyaspor’un maçta daha iyi bir performans sergilediğini ifade eden Pereira, “Bu bir süreç ve gelişmeye devam ediyoruz. Bütün takımımı tebrik etmek istiyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularımı da tebrik ediyorum. Onlar da oyunu anladıklarını gösterdiler ve katkıda bulundular. Gol yemeden maçı bitirmemiş olmamız bizim için çok önemli bir şey” dedi.

Pereira, kadro oluşturma zorluğuna da dikkat çekti ve “Kadroyu kurarken karar vermek çok zor oluyor. Kadro dışı kalanlar da kadroya girmeyi hak ediyorlar ve çok çalışıyorlar” ifadesini kullandı. Özellikle, “Bugün bir maç kazandık diye dünyanın en iyi takımı değiliz, kaybettik diye de en kötü takım değiliz” diyerek, takımın genel durumu hakkında da soğukkanlı bir değerlendirme yaptı.