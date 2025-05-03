Alanyaspor ve ALKÜ iş birliği yapıldı

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Alanyaspor ile ALKÜ arasında sporcu performans ölçme ve değerlendirme ile eğitim programları süreçlerine ilişkin bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından imzalandı. Bu iş birliği çerçevesinde, kulübün profesyonel ve akademi sporcularının performans ölçüm ve testleri gerçekleştirilecek, sporcuların gelişimlerinin takip edilmesi amacıyla veri tabanı oluşturulacak. Ayrıca, antrenman rehberliği sağlanacak, antrenör eğitim programları ve gelişim seminerlerinin hayata geçirilmesinde akademik destek sağlanması hedefleniyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE FIRSATLAR SUNULUYOR

Bu iş birliği süreci kapsamında, üniversite öğrencilerine Alanyaspor çatısı altında staj imkanı sunulması ve Alanya’da oynanacak maçları takip edebilmeleri de sağlanacak. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine ALKÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, dekan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Gümüş ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBAM) Müdürü Prof. Dr. Işık Bayraktar ile fakültenin öğretim üyeleri katıldı.

HEDİYE TÖRENİ VE DESTEK MESAJI

Protokolün ardından Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Rektör Türkdoğan’a bir forma hediye etti. Rektör Türkdoğan ise Başkan Çavuşoğlu’na ALKÜ’nün 10. yıl etkinlikleri çerçevesinde eğitime ve üniversiteye sağladığı destekten dolayı teşekkür belgesi takdim etti. ALKÜ heyeti, maç sonunda yarın oynanacak Bellona Kayserispor maçında takıma destek vereceklerini belirterek, başarılar diledi.