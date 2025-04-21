Haberler

Alanyaspor Ve Samsunspor, Maç 0-0

ALANYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI

Alanyaspor ve Samsunspor arasındaki mücadelenin sonucu ve canlı maç anlatım detayları araştırılıyor. Şu anda maçta durum 0-0 olarak devam ediyor.

CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Alanyaspor ile Samsunspor karşılaşmasını Bein Sports üzerinden canlı izleme imkanı bulunuyor. Ancak, bu platformdan faydalanabilmek için kullanıcı kaydı yaptırmak gerekiyor.

MAÇ ZAMANI VE YERİ

Alanyaspor ile Samsunspor maçı bu akşam saat 20.00’de start alacak. Mücadele Antalya’daki Gain Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Konya Merkezli Üç İlde Operasyon Yapıldı

Konya'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne katıldığı öne sürülen 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Operasyonlar ayrıca Kayseri ve İzmir'de de yapıldı.
Haberler

İskenderun’da Yangın Söndürüldü, Hasar Var

İskenderun'daki 5 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi, doğal gaz ve güvenlik tedbirleri alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.